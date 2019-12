Economia Maurício Mocelin está entre os painelistas do Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Mauricio Mocelin Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Maurício Mocelin, superintendente do BRDE está entre os painelistas do Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha, iniciativa da Rede Pampa em parceria com BRDE, Badesul e Governo do Estado do RS. Esta é a 18ª edição do Fórum, que encabeça o projeto RS Sustentável da Rede Pampa, visando anualmente promover debates que visam a discussão de temas relevantes à sociedade como um todo e ao desenvolvimento regional.

Esta edição do Fórum ganha palco na sede do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado), Auditório Romildo Bolzan, a partir das 14h do dia 16 de dezembro, sob a mediação de Armando Burd. A parceria com BRDE, Badesul e Governo do Estado do RS.

A abertura oficial ficará por conta de Ruy Irigaray (Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS). No encerramento, os participantes receberão certificados. Inscrições gratuitas pelo www.forumturismors.com.br. Confirmações pelo fone 3218.2502, com Vânia.

