Celebridades Luiz Fernando Guimarães se casa em cerimônia íntima no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Os dois estão juntos há mais de 20 anos. Foto: Reprodução/Instagram Os dois estão juntos há mais de 20 anos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luiz Fernando Guimarães e seu companheiro Adriano Medeiros se casaram em cerimônia íntima no Rio, na tarde de sexta-feira (20). Com roupas claras e terço tibetano, os dois disseram o sim na frente de um juíz de paz na casa do ator, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio e oficializaram a união.

Adriano postou as fotos do casamento e se emocionou. “Olhos inchados de tanto chorar. Choramos juntos no momento mais feliz de nossas vidas”, escreveu ele, na foto em que os dois aparecem.

Luiz Fernando e o hoteleiro Adriano estão juntos há mais de 20 anos. O ator acaba de completar 70 anos.

Adriano ainda mostrou a aliança que os dois estão usando, simples e tradicional. “Que vença o amor! Felicidade que não acabará nunca”, disse: “Foi tudo incrível! Obrigado por esse momento mágico. Que venham mais vinte e tantos, e mais vinte e tanto. Que seja eterno!”.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário