Luiza Brunet desabafa e diz que “o pior foi apanhar do homem que amava”

Luiza Brunet voltou a falar sobre a agressão que sofreu durante uma briga com o empresário Lírio Parisotto, de 62 anos, com quem estava em uma união estável há 5 anos. Segundo a ex-modelo e atriz, foi difícil a decisão de denunciar o marido e contar abertamente sobre o caso. “É duro criar coragem e pôr um ponto final”, diz.

“Apanhar como apanhei, aos 54 anos, foi o pior”, conta a atriz. “E veio de um homem que eu amava.” Luiza coloca a experiência no topo dos momentos mais difíceis de sua vida, antes de relembrar outras situações. “Sustentei cinco irmãos, mãe e um pai alcoólatra por amor. O velho que abusou de mim aos 14 era um estranho. A briga com Saad, negócio: eu tinha 19 anos, era top na carreira e não queria mais ser explorada. Hoje Saad me respeita. A separação do pai de meus filhos doeu muito, porém foi a alternativa ao desgaste. Mas agora, quando queria paz e sossego, me ocorreu o mais triste.”

A atriz também comentou a dificuldade de falar sobre a violência com os filhos, Yasmin Brunet, de 28, e Antônio Fernandez, de 19. “Meus filhos gostavam dele. Expliquei que decidira partir para a denúncia. Yasmin ficou um pouco insegura; Antonio, decepcionado. Depois, transtornado. Ele se perturbou com a ideia de a mãe ter sido agredida por um homem”, conta. “Eles se acalmaram e logo me apoiaram.”

Luiza acusa o ex de tê-la espancado durante uma viagem à Nova York, em maio, com socos e pontapés, que causaram um olho roxo e quatro costelas quebradas. Um mês depois, a atriz, munida de laudos médicos, apresentou uma denúncia contra o empresário. Ele, por sua vez, alega que reagiu a um ataque da ex-modelo.

