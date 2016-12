Luiza Brunet divulga foto na internet com os seios de fora

Luiza Brunet compartilhou, neste domingo (4), uma foto em que aparece com pinturas étnicas e de topless para homenagear os índios. Em sua conta no Instagram, a modelo relembrou o clique dos anos 90 tirado em uma visita dela a uma tribo do Mato Grosso.

“Bom domingo. Como o nosso carnaval [está] chegando e todos [estão] super envolvidos… Achei esta foto em uma tribo indígena no Mato Grosso. Na década de 90. Sempre gostei de andar no povo indígena por causa da minha ascendência… Feliz em representar etnia na Avenida”, escreveu ela marcando o carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense, Cahê Rodrigues, e a agremiação.

O tema do samba da Imperatriz Leopoldinense para o carnaval 2017 são os índios. O samba “A Mística Xinguana – o clamor que vem da floresta” comemora os 55 anos do Parque Indígena do Xingu e conta a história das tribos da região. (AG)

