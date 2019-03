Luiza Brunet é homenageada pelo Estado norte-americano de Massachusetts

A modelo Luiza Brunet recebeu uma homenagem no Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, por “sua contribuição e ativismo no enfrentamento da violência doméstica”.

A certificação foi entregue no último fim de semana pelo senador estadual James B. Eldrige durante um jantar de gala da ONG AME, que dá suporte a mulheres da comunidade brasileira na região no combate à violência doméstica. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Condenação

Em fevereiro, a ex-modelo Luiza Brunet soube da confirmação da condenação do empresário Lírio Parisotto, acusado de agredi-la durante uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos, durante uma reunião na Secretaria de Justiça de São Paulo em que acertava os detalhes para ser a protagonista de uma campanha da pasta contra a violência doméstica.

Em seu perfil no Facebook e no Instagram, Luiza disse que sempre acreditou na Justiça e que “a condenação em segunda instância, por unanimidade, veio em um momento representativo”. O empresário foi condenado à prestação de serviços comunitários por um ano.

Maria da Penha

No ano passado, Luiza Brunet publicou em seu Instagram uma foto ao lado da mulher símbolo dessa luta: Maria da Penha. Na legenda, a modelo dividiu com seus seguidores dados desde que a lei foi criada e agradeceu aos policiais das delegacias especializadas

“Policiais da delegacia especial de atendimento à mulher da Polícia Civil do Rio de Janeiro agradeço todo o empenho de vocês. Agradeço a todos os policiais que atendem mulheres vítimas de agressões, sei que há muito a ser feito neste campo. Não vamos desanimar e nem desistir de fazer a denúncia. É fundamental procurar uma delegacia no seu bairro no seu Estado”, escreveu Luiza.

O plano de combate e prevenção da violência doméstica contou também com a contribuição das promotoras Gabriela Manssur e Valeria Scarance. As duas atuaram no caso João de Deus, tomando depoimentos de vítimas e encaminhando para os procuradores em Goiás. O grupo, batizado de “Somos Muitas”, também já se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.

Desde o ocorrido com o empresário Lírio Parisotto em 2016, a modelo utiliza suas redes sociais para falar sobre o assunto e encorajar outras mulheres a denunciarem violência doméstica.

