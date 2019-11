Lula ataca a Operação Lava-Jato e diz não ser pombo-correio para usar tornozeleira eletrônica

Em discurso diante de milhares de pessoas no início da noite deste domingo (17) no Recife, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que jamais aceitaria usar tornozeleira eletrônica para progredir do regime fechado para o semiaberto, o que foi sugerido pelo MPF (Ministério Público Federal).

“Não sou pombo-correio para colocar tornozeleira”, disse o petista. “Não aceito negociação. Eu quero a minha inocência, eu não quero privilégio. Eu quero que julguem o meu processo”, disse o ex-presidente, em uma referência à possível suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança, a ser analisada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Se o Supremo votar pela suspeição de Moro, a condenação do ex-presidente no caso do triplex pode ser anulada. Após 580 dias preso na PF (Polícia Federal) em Curitiba, Lula foi solto no início de novembro, beneficiado por um novo entendimento do STF segundo o qual a prisão de condenados somente deve ocorrer após o fim de todos os recursos.

O petista, porém, segue enquadrado na Lei da Ficha Limpa, impedido de disputar eleições, justamente pela condenação no caso triplex. Lula voltou a atacar a Operação Lava-Jato, Moro, o procurador Deltan Dallagnol e o presidente Jair Bolsonaro. “Eles estão destruindo o País em nome do que?”, afirmou e completou: “Estão fomentando a milícia em nome do que?”.

O evento no Recife teve início às 12h. Mais de 50 artistas se apresentaram no palco montado na praça Nossa Senhora do Carmo, no centro do Recife, local histórico de encontros da esquerda recifense.