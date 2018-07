Lula autobiográfico

Proibido de usar computador e celular, no cômodo onde está detido condenado por corrupção na sede da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Lula da Silva escreve à mão os roteiros do novo programa que o PT lançou, na última segunda-feira, em seu canal no YouTube, com imagens inéditas cedidas por militantes e sindicatos. Aos últimos que o visitaram esta semana, Lula revelou que, se permanecer preso durante a campanha, vai começar a escrever de punho sua autobiografia. Será o primeiro volume.

Esforcinho

A Câmara e o Senado farão um minúsculo esforço concentrado durante a campanha pós-recesso de julho: 3 semanas de 2 dias de pautas até outubro. O resto é campanha.

…eleitoral

O Gal. Augusto Heleno quer disputar o Senado por Brasília, por isso não quer ser vice de Bolsonaro. Ele reforça a chapa do Gal. Paulo Chagas (PRP) para o Governo do DF.

Falta pouco

O Partido Social da Família (PSF) ficou para 2019. O presidente, Sérgio Carvalho, do Rio de Janeiro, garante que vai entregar até dezembro mais 3 milhões de assinaturas.

Chope azedou

Está em situação complicada o procurador adjunto da Agência Nacional de Mineração na Advocacia Geral da União Herbert Pereira, que deu novo parecer contrariando decisão da AGU sobre transito em julgado no caso da Heineken em Alagoinhas (BA).

AGU na mira

O poço de água está subjudice. Era para ter sido lacrado e devolvido ao proprietário de fato, um fazendeiro da região, mas o procurador atropelou o órgão e deu novo despacho favorável à cervejeira holandesa, causando incômodo e mistério. Duas tratativas de CPIs na Assembleia da Bahia e uma na Câmara Federal esquentam a caldeira.

Geladeira

Procurada, a AGU se resumiu a informar “que estuda as medidas a serem adotadas no caso’ – numa conotação sobre nova decisão e sobre o futuro do advogado público.

Tiro americano

Não é fake. Dois marines dos EUA gravaram vídeo de apoio a Jair Bolsonaro e ao fato de ele defender o porte de armas livre – como lá. O filho Flávio Bolsonaro garante que mais vídeos de soldados americanos vão aparecer em apoio ao presidenciável.

Veio do espaço

O astronauta brasileiro Marcos Pontes – um potencial ministro de Ciência e Tecnologia de eventual Governo Bolsonaro – será segundo suplente na chapa de Major Olímpio (SD) na disputa para o Senado.

Laço certeiro

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Quarto de Milha (ABQM) assegurou na Justiça a realização do seu 41° Campeonato Nacional em Londrina. A entidade conseguiu derrubar em órgão colegiado a decisão do juiz de 1ª instância Luiz Tucunduva, que proibiu realização das provas de laço.

Tranca-porteira

Decisão semelhante impediu que a ABQM realizasse o evento em Avaré (SP), o que prejudicou a economia local.

Há esperança

Macapá (AP) vai ganhar no domingo a sua unidade da Obra Social Nossa Senhora da Glória ‘Fazenda Esperança’, articulação de anos do empresário Elpidio Amanajas. A entidade ligada à Igreja Católica para recuperação de dependentes químicos é maior comunidade terapêutica da América Latina, com 130 unidades em vários países.

Rio de prêmios

O Rio de Prêmios bateu domingo a marca de 20 mil ganhadores e meio bilhão de reais pagos em 11 anos de existência. É o principal produto da Loterj.

