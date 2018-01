Lula convida militantes para a missa de um ano da morte de Marisa Letícia

Cinco dias após a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), o Instituto Lula e o PT dispararam, nessa segunda-feira , convites para a missa de um ano da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia.

A missa ocorrerá às 19h do próximo sábado, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo – mesmo lugar onde o corpo de Marisa foi velado há um ano. Marisa morreu em decorrência de um AVC (acidente vascular cerebral).

Durante o velório, Lula fez um duro discurso, o que provocou polêmica nas redes sociais. Diante do caixão, Lula afirmou querer “que os facínoras que fizeram isso contra ela tenham um dia a humildade de pedir desculpas”. Lula responsabilizou agentes da Lava-Jato pela morte da ex-primeira-dama.

Presidente do PT

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffman (PR), declarou que a Operação Lava-Jato e outras investigações anticorrupção em curso no país “não levam em conta bases legais” e são responsáveis por mortes, incluindo a da ex-primeira dama.

“São responsáveis por mortes sim. São responsáveis pela morte do Cancellier (Luiz Carlos Cancellier de Olivo, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina), são responsáveis pela morte da dona Marisa”, disse a petista, que é ré em um processo da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.

O então reitor da UFSC se suicidou após ter sido preso pela Polícia Federal na Operação Ouvidos Moucos, que não tem relação com a Lava Jato. O único ponto em comum é que a delegada Érika Mialik Marena, responsável pela prisão de Cancellier, já foi coordenadora da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

Marisa Leticia respondia a duas ações penais decorrentes das investigações contra o ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após o falecimento, o juiz Sérgio Moro decretou a punibilidade extinta em ambos os processos.

“Nós não ficaremos quietos, será luta todos os dias. Nós vamos fazer luta, não pensem eles que, porque somos pacíficos, seremos passivos” disse Gleisi, referindo-se a uma possível condenação de Lula em segunda instância, que acabou ocorrendo.

Subida

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou no sábado, por videoconferência em uma reunião da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), que os esforços para impedir sua candidatura à Presidência apenas o tornam mais forte.

“Não querem que eu seja candidato porque quanto mais me acusam, quanto mais me perseguem, mais eu subo nas pesquisas”, declarou Lula em um discurso transmitido a um congresso sobre a luta contra a fome da FAO em Adis Abeba, na Etiópia, do qual Lula deveria ter participado.

