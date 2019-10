Lula desfruta de cela em ótima condição, diz presidente do TRF4

O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), Victor dos Santos Laus, disse nesta terça-feira (1º) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possui uma ótima condição em sua cela da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Laus fez o comentário depois que Lula disse não poder aceitar o pedido de cumprir a pena em regime semiaberto. A condição foi solicitada à Justiça por procuradores da Lava Jato.

No pedido do MPF, os procuradores falam que o ex-presidente possui um bom comportamento e está prestes de cumprir 1/6 da pena, o que lhe dá a oportunidade de usufruir do benefício. Lula foi preso devido ao caso do triplex do Guarujá/SP em abril do ano passado.

Deixe seu comentário: