Lula disse que recebe cartas de mulheres interessadas em “cuidar” dele

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que recebe cartas de mulheres interessadas em “cuidar” dele. Lula está viúvo há um ano, quando a ex-primeira-dama Marisa Letícia teve confirmada a morte em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). O ex-presidente contou, nas redes sociais, que responde as correspondências: “educadamente”.

A informação de que Lula recebia as cartas foi publicada pela revista Época no início do mês. Em média, cinco correspondências chegam por dia ao ex-presidente.

“O meu relacionamento é só político. Eu tenho 72 anos e a minha prioridade é cuidar da minha saúde. Tenho recebido cartas de companheiras que querem cuidar de mim. Respondo educadamente”, escreveu Lula no Twitter.

O ex-presidente costuma citar Marisa Letícia em suas publicações na rede social. No dia 3 de fevereiro, quando completou um ano da morte da ex-primeira-dama, Lula homenageou a companheira. Ele escreveu que “se tiver céu a Marisa tá lá”.

Durante seus discursos, não são raros os momentos em que Lula é interrompido por pedidos de casamento. O ex-presidente também costuma fazer gracejos sobre sua viuvez.

Na manhã desta quarta-feira, durante visita ao acampamento do MST em Itatiaiuçu (MG), Lula brincou com dona Maria, uma sem-terra de 66 anos. Após arrancar e descascar uma espiga de milho – para demonstrar sua força, disse Lula – o ex-presidente perguntou se ela tinha marido.

Maria contou ter sido abandonada pelo pai de seus sete filhos. Diante das câmeras que transmitiam a cena ao vivo em sua página oficial, Lula então brincou: “Olha que sou viúvo”.

“Você não ia querer uma mulher velha como eu”, retribuiu Maria.

Agenda

Lula visitou o acampamento Maria da Conceição, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), em Itatiaiuçu (MG), a 60 km de Belo Horizonte.

O ex-presidente estava acompanhado do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), e de deputados e dirigentes petistas.

Inaugurado em março do ano passado, o acampamento do MST tem cerca de 700 famílias e ocupa uma área de 400 hectares pertencente à MMX, empresa de mineração de Eike Batista.

O MST mantém ainda outro acampamento em terras da MMX em São Joaquim de Bicas, região metropolitana de BH. As duas fazendas em breve serão alienadas para cobrir dívidas da empresa, que já teve seu plano de recuperação aprovado por credores.

Lula está em Belo Horizonte para o evento de lançamento da sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, marcado para 18h. Ele chegou na terça-feria (20) à capital mineira e jantou com Pimentel.

O ato, que inicialmente aconteceria no início do mês, foi marcado após a divulgação da pesquisa Datafolha que coloca o petista como favorito na corrida ao Planalto mesmo após a confirmação da sua condenação pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região).

Nesta manhã, o petista deu entrevista à rádio Itatiaia e defendeu para sua chapa como vice o nome do empresário Josué Alencar (MDB), filho do vice-presidente da gestão Lula, José Alencar.

Deixe seu comentário: