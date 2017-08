Lula diz que os responsáveis pela Operação Lava-Jato são “canalhas”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de “canalhas” os responsáveis pela Operação Lava-Jato. Ao discursar na noite de sábado (26) em João Pessoa (PB), Lula afirmou que nenhum “canalha” teve coragem de apontar “nada errado” em sua trajetória.

Em um discurso feito em praça pública, após receber o título de cidadão pessoense, o petista atacou o PSDB, insinuando que os tucanos deveriam ser os verdadeiros alvos da operação. “Eles estão julgando não é o Lula, porque eles sabem quem pegou dinheiro. Os tucanos, que eram super corretos… Bastou um tiro de garrucha e caiu toda revoada de tucanos.”

Ao lado do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), Lula disse que não iria falar do Juiz Sérgio Moro, deixando essa tarefa a cargo de seus advogados. O ex-presidente afirmou que prestará depoimento a Moro no dia 13 e que “não vai parar nunca”. “Já tenho 20 horas gravadas de Jornal Nacional, dezenas de capas de revistas. Já tenho dezenas, dezenas, centenas de páginas de jornais, entrevistas de rádio. E até agora nenhum canalha teve coragem de dizer que teve uma coisa errada na minha vida.”

Mais uma vez, Lula desafiou os responsáveis pela Lava-Jato: “Já foram na Suíça, na Tailândia, na Índia, em Nova York. Vasculharam dinheiro. E eu desafio o Ministério Público, juiz e Polícia Federal a mostrar um centavo que tenha sido ganho de forma ilegal”.

Ao afirmar que o processo não para, ele disse: “Essa gente já está com três anos de operação. Já prenderam governador, muitos empresários. O que defendo para todo mundo é o que defendo para mim: todo mundo é inocente até que prove o contrário”.

O petista afirmou que o governo de Michel Temer está fazendo privatizações e entregando a Amazônia “a toque de caixa”. “Se a gente voltar, vai desfazer muita coisa. Eles têm de saber que uma nação não é só feita desses valores, é qualidade de vida do seu povo.”

Lula voltou a criticar os meios de comunicação. “Eu não estou mais radical, estou mais esperto, se um dia voltar a governar tem de saber que nós vamos fazer uma regulação nos meio de comunicação desse País”, afirmou.

Críticas

Dois movimentos do ex-presidente Lula durante a sua caravana pelo Nordeste estão causando críticas dentro do PT: o encontro com o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) e um jantar, ocorrido na noite de quinta-feira (24), com Renata Campos, viúva do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos.

Embora o jantar com Renata tenha um caráter particular, já que Lula era amigo do casal, recentes articulações sinalizam para uma aproximação entre PT e PSB de Pernambuco. Presença constante no Instituto Lula, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad almoçou com o governador Paulo Câmara há dez dias.

Pelo acordo em gestação, o PT apoiaria a reeleição do governador. Em troca, o PSB apoiaria o PT para o Senado, acordo que é chamado de “abraço de afogados” por integrantes da chamada esquerda petista. (Folhapress)

Compartilhe

Deixe seu comentário: