Lula diz que planeja viajar pelo Brasil para reorganizar a oposição ao governo Bolsonaro

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula vai pedir nesta sexta-feira (08) a sua imediata liberdade à 12ª Vara de Execuções Penais de Curitiba (PR). Cabe à juíza Carolina Lebbos autorizar a soltura do petista e de outros presos na mesma situação, como o ex-ministro José Dirceu.

A decisão, no entanto, não é automática. O juiz de execução pode ainda decretar a prisão preventiva do petista, se assim for pedido pelo Ministério Público e se considerar que existem os requisitos previstos em lei para isso – como, por exemplo, periculosidade do réu e risco de fuga. Não há prazo definido em lei para que o magistrado se manifeste.

Caso Lula seja solto, ele terá ficado pelo menos 580 dias na cadeia. Nas conversas que manteve nas semanas que antecederam a decisão de quinta (07) do Supremo, Lula deixou claro aos seus aliados que, ao ganhar a liberdade, dois pontos vão marcar a sua atuação política: não fará inflexão ao centro nem empunhará a bandeira de deslegitimar o governo do presidente Jair Bolsonaro, como em eventual campanha por impeachment.

Lula planeja viajar pelo País e tentar fortalecer a oposição ao governo. Também está previsto um giro internacional para se encontrar com personalidades que se manifestaram contra a sua prisão. Mas o primeiro ato do petista ao ser libertado será em Curitiba, em frente à Polícia Federal. O ex-presidente quer prestar uma homenagem aos simpatizantes que ficaram em vigília no local durante um ano e sete meses. A expectativa é de que também ocorra um comício em São Paulo ou São Bernardo do Campo.