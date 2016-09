Lula e Dilma participam de atos de campanha em giro pelo Nordeste

Uma semana após ser denunciado pelo Ministério Público Federal sob acusação de ser o “comandante máximo” do esquema de corrupção na Petrobras, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar de atos de campanha em três Estados do Nordeste.

O ex-presidente é esperado em Recife, Fortaleza e Natal, capitais nordestinas onde o PT tem candidaturas consideradas competitivas. Nesta quarta-feira (21), Lula desembarcará no Ceará, onde participará de atos de campanha nas cidades de Barbalha, no sertão cearense, e em Fortaleza.

Em Barbalha, ele receberá o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Cariri e depois segue para um comício do candidato Fernando Santana (PT). Na capital cearense, vai comparecer a um comício da ex-prefeita Luizianne Lins, que governou Fortaleza entre 2005 e 2012. O desafio é alavancar a candidatura da petista, que aparece em terceiro lugar na disputa em pesquisa feita pelo Ibope, atrás dos candidatos Roberto Cláudio (PDT) e Capitão Wagner (PR).

No dia seguinte, o ex-presidente segue para Natal, onde participa de ato de campanha do candidato Fernando Mineiro (PT). “A presença do ex-presidente Lula será recebida com festa pela nossa militância. Ele tem inúmeras realizações no nosso Estado, em todas as áreas, e nós vamos mostrar isso”, afirma Fernando Mineiro, que apareceu em quarto lugar em pesquisa Ibope na semana passada, com 5% das intenções de voto.

Em seguida, Lula segue para Recife, onde participa de comício do ex-prefeito João Paulo Lima (PT) – o petista aparece em empate técnico com o prefeito Geraldo Júlio (PSB), segundo pesquisa Datafolha.

Entre as capitais nordestinas, o PT ainda tem candidatos próprios em Maceió, com o deputado federal Paulão, e em João Pessoa, com o Professor Charliton. Mas a avaliação é que os dois candidatos têm poucas chances de avançar ao segundo turno.

Dilma na Bahia

No mesmo dia em que Lula estará em Pernambuco e em Natal, a Dilma Rousseff participa de uma caminhada em Salvador em apoio à candidata a prefeita Alice Portugal (PCdoB). A candidata aposta no apoio da ex-presidente para alavancar sua popularidade na capital, onde enfrenta o prefeito ACM Neto (DEM), que disputa a reeleição. Em 2014, Dilma teve 67% dos votos em Salvador. Ela já gravou para o horário eleitoral.

Presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação afirma que o partido ainda pretende trazer o ex-presidente Lula para participar da campanha de Alice Portugal. Mas optou por não trazer Lula e Dilma no mesmo dia: “Preferimos não queimar dois cartuchos de uma vez. São dois fortes cabos eleitorais”, afirma. (Folhapress)

