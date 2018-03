Lula encerra caravana pelo Rio Grande do Sul dizendo que sabia que o Estado estava tomado por um conservadorismo

A caravana do ex-presidente Lula pelo Rio Grande do Sul, durante a última semana, se deparou com bloqueios durante os trajetos da viagem, com manifestações favoráveis e contrárias ao ex-presidente.

Entre segunda-feira, dia 19, e sexta-feira, 23, o ex-presidente percorreu 11 cidades gaúchas. Na sexta-feira, a caravana foi cancelada em Passo Fundo. Em nota, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), culpou o que chamou de “omissão do governo do Rio Grande do Sul”, comandado pelo MDB, pela violência que obrigou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a cancelar um ato público em Passo Fundo.

“Diante da violência das milícias fascistas e da omissão do governo do Rio Grande do Sul, que não conteve esta violência, a caravana do ex-presidente Lula não participou do ato público realizado na tarde desta sexta-feira, 23, na cidade de Passo Fundo, noroeste do Estado”, afirmou Gleisi, na nota. “Mesmo alertado com antecedência e oficialmente sobre a violência programada contra a caravana, o governo do Rio Grande do Sul não impediu que os grupos se formassem nem mobilizou o efetivo policial necessário para conter os agressores.”

A presidente do PT disse, ainda, que o comando da Brigada Militar “simplesmente se declarou incapaz” de garantir a integridade física de Lula, da ex-presidente Dilma Rousseff, que o acompanhava, e dos integrantes da caravana, embora o governo gaúcho tivesse sido avisado com antecedência sobre as ameaças. “O País não pode conviver com a violência destes setores autoritários, que usam métodos fascistas para calar e interditar aqueles de quem discordam”, escreveu Gleisi. “E o Estado não pode se omitir perante estes atentados, que não atingem apenas o PT, mas agridem a democracia e a liberdade.”

Após a atividade em Passo Fundo ter sido cancelada, Lula se dirigiu a São Leopoldo, onde falou sobre os ataques que sofreu. Ele esteve acompanhado da ex-presidenta Dilma Rousseff, do ex-ministro Miguel Rossetto, do ex-governador do Estado Olívio Dutra, do prefeito local Ary Vanazzi (PT) e da deputada do PCdoB, Manuela D’Ávila.

Emocionado após escutar os relatos de jovens que estudaram em universidades criadas em seu governo, Lula afirmou que “iria confortavelmente para casa sabendo que Dilma e Lula foram os presidentes que mais colocaram jovens nas universidades nesse país, mais fizeram escolas técnicas e universidades federais”.

“Quando escolhi o Rio Grande do Sul para fazer a caravana, sabia que esse Estado estava tomado por um conservadorismo muito grande. As pessoas pensam que não leio, mas sou bem informado. Eu tinha bastante conhecimento da situação do Rio Grande do Sul, e venho acompanhando os comentários”, disse.

Protestos

Em seu primeiro dia em solo gaúcho, em Bagé, Lula se deparou com manifesto de a aproximadamente 50 tratores de produtores rurais. O protesto repercutiu em todo o País e se repetiu em outras cidades.

Na passagem pelo município de Entre-Ijuís, por exemplo, a caravana de Lula foi recebida à base da pedrada. A polícia teve que responder com bala de borracha.

Em Cruz Alta, na quinta-feira, foram registrados alguns conflitos entre manifestantes pró e contra Lula. Militantes pró Lula denunciaram agressões a mulheres, que participavam de atos em favor do ex-presidente.

“Esta cidade tem o PT na prefeitura e uma atuação relevante do MST. Contudo, na saída do ato em defesa de Lula, algumas militantes foram agredidas”, disse Laura Sito, secretária de mobilização da Executiva Estadual do PT do Rio Grande do Sul.

