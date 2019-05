“Lula está apaixonado e vai casar”, diz ex-ministro

O ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira afirmou no sábado (18), em uma postagem em uma rede social, que o ex-presidente Lula está apaixonado e vai casar assim que sair da prisão. A previsão dos advogados do petista é que ele deixe o regime fechado ainda neste ano, após ter a sua pena no caso do triplex de Guarujá reduzida em abril pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A decisão, tomada por unanimidade por quatro ministros, manteve a condenação do petista, mas baixou a pena de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Com isso, a partir de setembro, abre-se a possibilidade de pedir a progressão para o regime semiaberto.

​Bresser visitou Lula na última quinta-feira, na Superintendência da PF (Polícia Federal), em Curitiba (PR), onde o ex-presidente está preso desde abril do ano passado. “Ele está em ótima forma física e psíquica”, escreveu Bresser. Segundo o ex-ministro, a grande preocupação do petista no momento é “ter reconhecida sua inocência”. Logo após escrever sobre as apreensões do ex-presidente, Bresser tratou sobre a vida pessoal do ex-presidente. “Está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar”, disse.

A namorada de Lula é a socióloga Rosângela da Silva, que visita o petista com frequência na cela da PF e tem por volta de 40 anos. O ex-presidente tem 73. O nome dela foi relevado pelo jornalista Guilherme Amado, colunista da revista Época.

Segundo o perfil dela em uma rede social, ela atua na Itaipu Binacional em Curitiba, com foco em projetos de sustentabilidade, e já teve passagem pelo setor de comunicação da Eletrobras, no Rio. Lula é viúvo há pouco mais de dois anos. A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva morreu em fevereiro de 2017, aos 66 anos.

Em entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo, em abril, o ex-presidente chegou a dizer que adoraria estar em casa com sua mulher, filhos, netos e companheiros. Na visita, Bresser deu ao ex-presidente o seu livro “A Construção Política do Brasil”, onde afirma que ele fez um belo governo, mas errou ao deixar o juro alto e o câmbio apreciado.

O petista foi condenado em primeira e segunda instância no caso do triplex e, em primeira instância, no caso do sítio de Atibaia (SP). Neste último caso, a condenação precisa ser confirmada em segundo grau, pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), para que Lula também passe a cumprir pena – isso deve ocorrer nos próximos meses.

Além disso, o ex-presidente está prestes a ser sentenciado em uma terceira ação penal em Curitiba, também na Lava-Jato. Esse processo trata da aquisição de um terreno para o Instituto Lula pela Odebrecht que, segundo a acusação, foi feita com dinheiro oriundo de propina. O ex-presidente virou réu cinco vezes no Distrito Federal, e só uma das ações foi concluída, com a absolvição dele, em 2018, de uma acusação de tentar obstruir a Lava-Jato.

