Lula faz exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado no Hospital Sírio-Libanês, na região Central de São Paulo, na manhã deste sábado (23), para realizar uma série de exames de rotina. Lula deve ser liberado ainda neste sábado.

A assessoria de imprensa do Instituto Lula informou que o ex-presidente não sentiu nenhum mal-estar e já tinha exames agendados para este sábado. A equipe médica é chefiada por Roberto Kalil Filho, Paulo Ayrosa e Yana Novis.

Em 2011, o petista foi diagnosticado com tumor na laringe. Após tratamento realizado no hospital, os médicos do Sírio-Libanês constataram, em março de 2012, que o tumor havia desaparecido. Desde então, o ex-presidente é submetido a exames de rotina.

Segundo a equipe médica responsável pela saúde do ex-presidente, Lula passará por exames de avaliação até o início de 2017, quando o término do tratamento completará cinco anos. A expectativa dos médicos do Sírio-Libanês é que a chance de retorno da doença é “muito pequena”. (AG)

