Lula força candidatura

O ex-presidente Lula da Silva, hospedado desde ontem em Belo Horizonte, lança hoje no Expominas sua candidatura à Presidência do Brasil na disputa desse ano, embora com condenação confirmada em 2ª instância e efetivo ‘ficha-suja’, o que impede seu registro. O ato reunirá militantes e convidados, com presença do governador Fernando Pimentel – que anunciará sua tentativa de reeleição. A ideia de Lula é forçar o debate e judicializar a questão, a fim de conseguir uma liminar no TSE que o permita concorrer.

Condolências

Lula visitou a família da ex-prefeita de Teófilo Otoni Maria José Freire, que morreu recentemente. Ela ajudou Lula a criar a Universidade Federal do Vale do Mucuri.

No front

O Palácio preparava a intervenção federal na Segurança do Rio de Janeiro há mais de 20 dias. Com reuniões diárias entre o GSI e o Comando do Exército.

Ainda tentam

A reforma da Previdência virá em retalhos. O Palácio quer pacote de projetos de leis com o que pode mudar no sistema, e tem maioria absoluta de votos para aprovar PLs.

Carro$

O Governo do Rio de Janeiro está devendo milhões de reais a uma empresa de transportes de São Paulo, que aluga há anos para a Polícia Militar centenas de carros. Questionadas, as assessorias batem cabeça. A do Palácio Guanabara informa que os dados estão com a PM. A corporação informa que não responde demandas do Governo.

PEC dos Jatinhos

A oposição quer desenterrar a proposta que obriga os proprietários de helicópteros, jatos e turboélices a pagarem IPVA, a exemplo do que ocorre com os donos de carros. O projeto, de autoria do petista Vicente Cândido (SP), está parado desde 2015 na Câmara.

No Código

Além de cobrar agilidade da Mesa-Diretora da Câmara, deputados e senadores do PT vão tentar incluir a medida no Código Brasileiro de Aeronáutica, pronto para ser votado em comissão especial do Senado.

Sonho de ministro

Com Luislinda Valois fora, o presidente Michel Temer avalia manter Direitos Humanos com status de Ministério, e não Secretaria. Quem pede é o interino Gustavo Rocha.

Na banca

Ex-ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira quer voltar a advogar. Consultou a Comissão de Ética da Presidência, que determinou apenas uma quarentena.

Olho de juiz

Quatro desembargadores e quatro juízes de SP, SC e DF desembarcaram em Roraima para inspeção no Tribunal de Justiça do Estado. Vão verificar as condições de trabalho dos servidores, atendimento ao cidadão, prazos processuais e produtividade dos juízes.

Inspeção geral

Já passaram por inspeção os tribunais de Sergipe, Piauí, Espírito Santo, Maranhão, Amapá, Pará, Rio Grande do Norte, Amazonas, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceará. O corregedor nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, pretende inspecionar todos os tribunais de Justiça do país até agosto.

Guanabara

A Guanabara, do ônibus acidentado em Goiás, de propriedade dos Barata, informa que “é uma das que mais investem na renovação da frota. São cerca de 420 veículos e 25% desse total é renovado anualmente”. E que colabora com as investigações.

May Day

A Comissão de Ética do Palácio cercou Antonio Claret, presidente da Infraero. Determinou que ele apresente dados para não ser multado sobre viagens e hospedagens.

Ponto Final

“Pelo menos, a maldade com as aposentadorias fica constitucionalmente suspensa.” Do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), ex-aliado e ex-amigo do presidente Temer, ao comentar a intervenção no Rio de Janeiro

