Lula já está sem passaporte e na lista de brasileiros impedidos de sair do País

Um dia depois de afirmar que não tem razão para respeitar a condenação em segunda instância, o ex-presidente Lula entregou seu passaporte à Justiça. O documento foi levado à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo pelo advogado Cristiano Zanin Martins. Zanin, que defende Lula em vários processos, atendeu a determinação do juiz substituto Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília.

O magistrado, que na quinta-feira atendeu ao pedido da Procuradoria da República do Distrito Federal, que entende que o ex-presidente pode abandonar o País após o TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4 ª Região) confirmar sua condenação, deu prazo de 24 horas para que o documento fosse entregue à Polícia Federal e determinou que o nome do petista fosse incluído no cadastro de pessoas impedidas de deixar o Brasil.

Lula embarcaria na sexta-feira para a Etiópia, na África, para participar de um evento da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. A viagem já estava agendada antes mesmo que o TRF-4 confirmasse a sentença de primeira instância do juiz Sergio Moro e aumentasse a pena do ex-presidente para 12 anos e um mês de prisão.

