Lula levará aos tribunais a sua batalha para disputar a Presidência da República pela sexta vez

Para uns, um dos maiores populares líderes já surgidos no Brasil. Para outros, o símbolo maior da corrupção que assolou o Brasil nos últimos anos. Luiz Inácio Lula da Silva travará, da prisão, uma luta nos tribunais para disputar pela sexta vez a Presidência da República.

Desde a última vez que esteve na cadeia, há 38 anos (por enfrentar a ditadura militar com uma grande greve de metalúrgicos), o tempo passou para ele, mas a garra e o gosto pelo confronto permaneceram.

Em todas as suas manifestações feitas desde a prisão em abril – seja por meio de advogados, cartas ou artigos publicados na imprensa – tem insistido na candidatura ao Palácio do Planalto, mesmo diante da alta probabilidade de ser barrado pela Lei da Ficha Limpa.

“Querem me derrotar? Façam isso de forma limpa, nas urnas. Discutam propostas para o País e tenham responsabilidade, ainda mais neste momento em que as elites brasileiras namoram propostas autoritárias de gente que defende o assassinato de seres humanos”, disse o ex-presidente em artigo publicado no jornal “Folha de S.Paulo”.

O líder petista também tem rejeitado, desde as vésperas de sua prisão, aceitar o uso da tornozeleira eletrônica ou a substituição de sua reclusão pela prisão domiciliar: “Se é para ser preso, que seja de verdade”.

Presidente que deixou o cargo com os mais altos níveis de aprovação e popularidade, Lula enfrentou nos últimos anos um calvário de acusações que culminaram, por ora, na condenação a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de ter recebido um triplex no Guarujá (SP) da empreiteira OAS, em troca de benefícios à empresa em contratos com a Petrobras.

Réu

Lula ainda é réu em outros cinco processos, dois deles – um sobre o sítio em Atibaia, outro que investiga a suposta doação de imóveis para o Instituto Lula pela Odebrecht – estão em Curitiba (PR), com o juiz federal Sérgio Moro, que o condenou em primeira instância no caso do triplex. Outros três correm na Justiça Federal de Brasília.

Em um dos processos que tramitavam em Brasília, em que era acusado de tentar obstruir as investigações da Lava-Jato e se baseava na delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral, Lula terminou absolvido.

O petista, no entanto, colecionou derrotas na Justiça em sua luta contra a condenação no caso do triplex e para deixar a prisão e garantir vaga na disputa eleitoral antes do recesso de meados do ano, embora o caso ainda esteja longe de um desfecho judicial.

“Com tudo que aconteceu e está acontecendo, Lula se recuperou antes do PT. Lula sempre foi maior do que o PT, mas hoje ele é muito mais que o PT”, disse à Reuters uma fonte de alto escalão do partido.

Mesmo abatido pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff e as seguidas derrotas judiciais, sem contar o lado pessoal com a perda da segunda mulher, Marisa Letícia, Lula, na prática, continua a comandar o PT. Fontes próximas ao ex-presidente ouvidas pela Reuters contam que ele acompanha cada passo do partido, as eleições estaduais, cada candidatura.

E justamente por ser maior que o partido que idealizou e fundou, Lula é parte central da estratégia do PT na eleição deste ano. A sigla irá concentrar esforços em eleger uma bancada de deputados federais numerosa e na disputa presidencial, insistindo na candidatura de Lula até quando for possível.

Buscam, desta maneira, maximizar a capacidade de transferência de votos do ex-presidente caso seja necessário substituí-lo no pleito.

Mais magro de quando estava na Presidência, antes de ser preso Lula se gabava de acordar todos os dias cedo para fazer ginástica. De acordo com aliados, ele tem mantido a rotina de exercícios mesmo no cárcere – conseguiu que a Justiça autorizasse a instalação de aparelhos de ginástica na cela especial da Polícia Federal, atendendo recomendações médicas para se exercitar. Além disso, Lula tem lido muito.

Deixe seu comentário: