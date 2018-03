Lula pode gravar vídeo para ser divulgado quando for preso

Lula pode gravar um vídeo para ser divulgado apenas quando, e se, ele for preso. A hipótese de o petista deixar outros depoimentos guardados, indicando apoio a um candidato a presidente, é descartada. Um dos amigos mais próximos do ex-presidente diz que o veto para a discussão de qualquer outra candidatura no PT segue em pé.

Uma das ideias em discussão é criar um acampamento, com flores, velas e vigília dia e noite, em frente à penitenciária em que o petista seja instalado, caso a detenção dele seja efetivada.

Fernando Henrique Cardoso demonstra preocupação crescente com a possibilidade de Lula ser preso.

Segunda instância

Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) contrários à prisão depois da condenação em 2ª instância discutiam a possibilidade de um deles levantar questão de ordem pedindo a Cármen Lúcia que faça votação para decidir se o tema entra em pauta.

O problema é que nenhum dos magistrados se mostrava disposto, até a quarta-feira (14), a assumir o protagonismo no processo.

Ministros acreditam que Edson Fachin, relator do caso de Lula, já avançou o máximo possível para levar o habeas corpus a votação: pediu que ele seja colocado em pauta e já distribuiu o relatório, dando acesso a todos os ministros. Seria até mais do que levar um caso “em mesa”.

Advogado

O advogado José Paulo Sepúlveda Pertence, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, afirmou na quarta-feira (14) que a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, não indicou se pretende pautar em plenário o habeas corpus preventivo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.

Condenado a pena de 12 anos e 1 mês de prisão pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), Lula tenta, com o habeas corpus preventivo, evitar a prisão imediata depois de esgotados os recursos ao próprio TRF-4.

Após condenarem o ex-presidente, os desembargadores do TRF-4 determinaram a prisão logo após a conclusão da tramitação – no próprio tribunal – dos recursos da defesa.

A decisão tem por base entendimento do STF , de outubro de 2016, segundo a qual a pena pode começar a ser cumprida após condenação em segunda instância da Justiça (caso do TRF). O habeas corpus preventivo impetrado pela defesa de Lula tem por objetivo evitar essa prisão.

Sepúlveda Pertence, que integra a defesa de Lula, se reuniu com Cármen Lúcia nesta quarta por cerca de 30 minutos no gabinete da presidência do STF.

Ao deixar o encontro, o advogado foi abordado por jornalistas e, questionado sobre se Cármen Lúcia deu algum indicativo sobre a intenção de pautar o habeas corpus de Lula em plenário, respondeu: “Não”.

Em seguida, ao ser perguntado sobre se o encontro com a presidente do STF era para pedir celeridade ao caso, Sepúlveda Percente disse, sem dar detalhes sobre a reunião: “Eu vim saber”.

Também foi questionado sobre se, diante da indefinição do Supremo, acredita que a situação de Lula tenha se tornado “mais delicada”. E respondeu: “Vamos ver”.

