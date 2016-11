Lula presta depoimento ao juiz SÃ©rgio Moro como testemunha de defesa de Eduardo Cunha na quarta-feira

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestará depoimento na quarta-feira (30), por videoconferência, como testemunha de defesa do ex-deputado federal Eduardo Cunha na Operação Lava-Jato.

Ele será interrogado às 17h30min, de São Bernardo do Campo (SP). Esse será o primeiro depoimento de Lula a Moro em meio às discussões frequentes entre os advogados do petista e o juiz em audiências na semana passada. Na condição de testemunha, o ex-presidente não pode ficar em silêncio.

O pecuarista José Carlos Bumlai também será ouvido no mesmo dia. Essa é a única audiência da semana relacionada ao processo contra Cunha, que está preso por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. Ele tem acompanhado pessoalmente os interrogatórios na Justiça Federal do Paraná.

