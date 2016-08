Lula propõe frente ampla de esquerda e bloco de oposição a Temer

De volta à oposição, o PT propõe aos aliados a formação de um bloco de resistência ao governo Temer. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reativou a articulação de uma frente ampla de esquerda.

Nesta quarta-feira (31), enquanto acompanhava a votação do impeachment ao lado de Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada, Lula sugeriu a Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, a composição de um bloco de oposição no Congresso, oferecendo aos pedetistas a liderança da minoria.

No Alvorada, Dilma defendeu “luta política”. “Não é a primeira vez que sou cassada. Não vai ficar assim”, disse ela, segundo aliados. Antes concentrado na defesa do mandato de Dilma, o PT reacende, agora, o debate sobre a criação de uma frente inspirada no modelo do Uruguai com vistas a 2018: uma grande coalização que reúna, além de partidos, sindicatos, associações, movimentos de esquerda, intelectuais e artistas em torno de um programa.

Segundo Lupi, Lula não descarta o lançamento de um candidato fora do PT para a Presidência, entre eles o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). “Ele diz que Ciro é o mais preparado, o problema é o temperamento”, disse o pedetista.

No modelo da frente, os partidos perdem o protagonismo e as candidaturas passam a ser lançadas em nome da coalização. “Olhando para 2018, deve-se almejar uma candidatura única dessa frente e desse programa, comprometida e emergida desse processo”, diz o cientista político Aldo Fornazieri, um dos entusiastas da ideia.

“Esse candidato pode ser Lula, se tiver condições, Ciro Gomes ou outro nome que não seja candidato de si mesmo ou de um único grupo”, continua ela. Lula conversou com a cúpula do PCdoB em defesa da proposta e sugeriu aos aliados uma reunião conjunta, que deve acontecer depois do feriado de 7 de setembro. (Folhapress)

