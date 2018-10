Lula recomendou calma ao PT e pediu que o partido apoie Haddad

De Curitiba (PR), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recomendou, nesta segunda-feira (29), que o PT espere baixar a poeira antes de definir sua estratégia política ante o governo de Jair Bolsonaro (PSL).

Além de dizer que o partido não precisa ter pressa na análise do cenário eleitoral, Lula disse que, apesar da derrota, o desempenho do ex-prefeito Fernando Haddad o credencia como líder de oposição ao futuro governo. E pediu que o partido o apoie nessa tarefa.

O tesoureiro do PT, Emídio de Souza, foi o porta-voz desse recado de Lula ao partido. Após visitar o ex-presidente na carceragem da PF em Curitiba, Emídio se reuniu com integrantes da corrente CNB (Construindo um Novo Brasil), em São Paulo, e fez um relato aos presentes.

Segundo participantes, Lula ficou triste com a derrota para a Presidência, mas destacou que o partido saiu vitorioso, especialmente se comparado à performance a outros partidos tradicionais.

Além da vitória no Nordeste, ele ressaltou o tamanho da bancada e o apoio suprapartidário recebido por Haddad. Reunida, a CNB discute na tarde desta segunda-feira (29) como manter vivo esse movimento de oposição de Bolsonaro e evitem retaliação no Nordeste.

Haddad

O candidato derrotado no segundo turno, Fernando Haddad (PT), escreveu uma mensagem em sua conta no Twitter nesta segunda-feira (29) para desejar sucesso ao presidente eleito, Jair Bolsonaro(PSL), que, mais tarde, agradeceu a mensagem, também pelo Twitter.

Ele afirmou que escreveu para o novo presidente de “coração leve” e “com sinceridade”.

“Presidente Jair Bolsonaro. Desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escrevo essa mensagem, hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte!”, escreveu Haddad.

Haddad também escreveu: “E como disse ontem, eu coloco a minha vida à disposição desse país. Não tenham medo, nós estaremos aqui. Nós estamos juntos. Nós estaremos de mãos dadas com vocês. Nós abraçaremos a causa de vocês. Contem conosco. Coragem, a vida é feita de coragem. Viva o Brasil!”.

Na manhã desta segunda-feira, Haddad saiu de casa na Zona Sul de São Paulo. Disse que sobre o presidente eleito já se manifestou pelas redes sociais. E afirmou: “Volto a dar aula , volto a ser professor. Foram 90 dias de licença e fui pegar material pra trabalhar”. Haddad é professor da USP e do Insper.

Também na noite de domingo (28), a jornalista da GloboNews Natuza Nery informou que ligou para Haddad para saber por que ele não telefonou para parabenizar Bolsonaro. De acordo com Natuza, Haddad respondeu: “Ele me chamou de canalha e disse que se eleito mandaria me prender. Achei que não tinha o menor clima, além de não poder prever a reação”.

No dia 3 de outubro, quatro dias antes da votação no primeiro turno, Bolsonaro deu uma declaração na qual disse que respeitaria o resultado das urnas, mas não ligaria para Haddad para parabenizar o adversário em caso de vitória do petista.

“Vou respeitar o que acontecer por ocasião das eleições, eu não vou é ligar para o Haddad caso ele venha a vencer”, disse Bolsonaro na ocasião.

Bolsonaro agradece

Horas depois, Bolsonaro também utilizou o Twitter para agradecer a mensagem de Haddad. No texto, o presidente eleito concorda com o candidato derrotado e diz que o Brasil “merece o melhor”.

“Senhor Fernando Haddad, obrigado pelas palavras! Realmente o Brasil merece o melhor”, disse Bolsonaro.

