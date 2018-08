Lula sem direito de resposta

O Tribunal Superior Eleitoral negou um recurso do ex-presidente Lula contra a “Veja”, pedindo direito de resposta a matéria de capa da revista, no início do mês, mencionando “artimanhas” do petista na corrida presidencial. Na avaliação da Corte, em uma democracia é incoerente impedir que a mídia critique as ações de candidatos.

