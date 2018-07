Lula “só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder”, disse o presidenciável Ciro Gomes

Em entrevista concedida ao programa Resenha, da TV Difusora, no Maranhão, o candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex em Guarujá (SP), só teria chance de sair da cadeia se ele (Ciro) fosse eleito. O petista está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR).

“Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga. Botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político”, afirmou Ciro.

A frase foi dita no contexto de uma resposta ao jornalista Itevaldo Júnior em que o pedetista tentava explicar a estratégia do PT em insistir na candidatura de Lula, mesmo após a condenação em segunda instância. “Estão cansados de saber que eles não vão deixar o Lula ser candidato, pela Lei da Ficha Limpa que o próprio Lula botou para valer.”

Na resposta, Ciro descreveu aquilo que o PT estaria pensando: “Nós vamos manter a candidatura do Lula, continuar dizendo que ele é candidato, e lá pelo meio de setembro, que a Justiça disser que o Lula não é candidato, o Lula então diria assim: ‘Então se não vão deixar eu vai ser fulano'”.

O pedetista também afirmou que o Brasil “não aguenta um presidente por procuração a uma altura dessas” – referindo-se a um presidenciável que fosse escolhido por Lula. “Eu gosto muito do Lula, mas só porque gosto muito, ele vai apontar outra Dilma [Rousseff]. O Brasil está em um momento muito difícil, precisando de pulso, liderança, autoridade até para corrigir a carga.”

Ao se referir à “carga”, Ciro disse: “Você imagina se com um cabra desse do outro lado [candidatos do campo da direita], o Lula tem alguma chance de sair da cadeia”. Em relação aos possíveis nomes impostos pelo PT no caso de Lula não ser candidato, Ciro afirmou: “Com uma tragédia só resta eu porque ninguém inventa de um dia para a noite. Se inventa, mesmo dando certo acaba dando errado”.

Eleição

O PDT definiu o nome de Ciro Gomes como candidato à Presidência em convenção partidária na sexta-feira (20), em Brasília. Atual vice-presidente do partido, ele foi ministro da Fazenda entre setembro de 1994 e janeiro de 1995, período final do governo de Itamar Franco e início do governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi também ministro da Integração Nacional, entre janeiro de 2003 e março de 2006, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Disputou a Presidência duas vezes (1998 e 2002, derrotado em ambas). Foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza e deputado estadual e federal pelo Ceará. Já se filiou a sete partidos: PDS, PMDB, PSDB, PPS, PSB, PROS e PDT.

