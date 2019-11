A despeito da liberdade, a condenação em segunda instância que o tira do processo eleitoral faz do ex-presidente Lula da Silva peça solitária no xadrez do jogo eleitoral. Com sua prisão de 580 dias, e o PT esfacelado Brasil adentro após perder governos de Estado e a presidência, partidos tradicionalmente aliados se afastaram da legenda que há décadas encabeçou as chapas. Lula está com dificuldades de articulação com PDT, PSB e até PCdoB, apesar do respeito dos comandantes da legenda ao cacique ferido.

Investigação

Consta que o jato Cessna PT-LTJ de Juca Abdalla, que caiu na pista de resort na Bahia, só tinha um piloto no comando. A regra exige co-piloto para o tipo de avião.

Aliás…

Juca Abdalla, que estava nos Estados Unidos, é um dos maiores acionistas individuais da Petrobras e Eletrobras. É do time que vai ganhar muito com eventual privatização.

Alerta dado

Na última quinta-feira pela manhã, uma mensagem de áudio de um biólogo circulou entre moradores do litoral sul da Bahia, após pescadores descobrirem a baleia da espécie cachalote morta boiando em alto mar. Pediu para que ninguém a tocasse, na praia que encalhasse, para investigar se a causa da morte havia sido ingestão de óleo. A baleia apareceu em Barra Grande, perto de Prado. Ainda não há laudo oficial sobre a causa.

Povo entende…

Uma sondagem nacional da Paraná Pesquisas entre os dias 11 e 13 de novembro mostrou que o brasileiro está bem antenado sobre a decisão recente do plenário da Corte do STF que derrubou a exigência da prisão após condenação em segunda instância.

… Povo fala

A Paraná perguntou: “O fato do STF ter acabado com a prisão em 2ª instância, a corrupção vai aumentar, diminuir ou permanecer como está?”. Dos 2.640 entrevistados em 166 cidades de todos os Estados, 61,4% opinaram que vai crescer; 27,2% disseram que ficará como está; apenas 7,2% acham que vai diminuir; 4,2% não opinaram.

Barba e a Justiça

O PT realiza o evento ‘Lula livre’ amanhã na praça da igreja do Carmo, no Centro do Recife. Lula está solto, mas continua a responder, em liberdade, pela condenação de 8 anos no caso Triplex do Guarujá. E é alvo do processo no caso sítio de Atibaia.

Fui ali

Em tempo, o governador Paulo Câmara (PSB), que utilizou a imagem de Lula em todas as peças de campanha na sua reeleição, se ausentará. Foi para a Europa com integrantes do Consórcio Nordeste em busca de investimentos.

Agrado ruralista

De abandono do presidente Jair Bolsonaro, a bancada ruralista não pode reclamar. O Palácio tem dado apoio a variadas pautas do setor, em especial sobre desoneração. A nova é a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados a aquisição de caminhonetes por produtores rurais.

Pensar coletivo

Brasília vai sediar dias 26 e 27 um grande evento sobre gestão pública. É o 4° Encontro Brasileiro de Governo Aberto, na Escola Nacional de Administração Pública. O foco é a interação de entidades governamentais com implementação de programas em rede.

