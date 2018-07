Lulu Santos agradeceu a repercussão positiva dos fãs ao publicar uma foto ao lado do namorado

O cantor Lulu Santos utilizou o Instagram para agradecer a receptividade dos fãs após a publicação de uma foto com Clebson Teixeira, com quem tem um relacionamento. “É claro que a gente tá vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês”, disse o técnico do The Voice.

Lulu havia publicado uma foto ao lado de Clebson, baiano de 26 anos, fazendo um voo de helicóptero. Diversos seguidores, amigos e fãs do cantor comentaram na publicação, que alcançou quase 15 mil curtidas. “Beijo de dinda!”, comentou a colega de programa Ivete Sangalo. A cantora recebeu um “Mainha madrinha” como resposta de Lulu, ao lado de um emoticon de coração e de beijo.

“Salve pessoal. Esse é para agradecer pelo carinho pelos últimos dois posts, tanto do show do Engenhão quanto do voo do helicóptero. E é claro que a gente está vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês. O carinho enternece e a gente deseja o mesmo em dobro. Obrigada”, disse o cantor de 65 anos, dono do hit Toda forma de amor.

Vídeo

Em um vídeo publicado também no Instagram, ele agradeceu o apoio dos fãs após a revelação. “Eu não poderia deixar de voltar aqui, para, de novo, agradecer pela enxurrada de carinho, de respeito, de consideração, que a gente tem recebido desde que a notícia tomou um foro mais amplo”, afirma no início do vídeo.

O atual técnico do The Voice Brasil ainda emendou dizendo que ele e o namorado decidiram assumir, porque não tem nada a esconder: “A gente fez questão de iniciar isso na nossa rede social porque a gente não tem absolutamente nada a esconder. Se tem uma coisa que falta na condução do nosso país, da nossa sociedade, é uma certa honestidade”, seguiu ele.

Ao fim do vídeo, Lulu também falou estar muito feliz com a repercussão. “Estamos encantados com todo o amor, todo o carinho e a gente deseja do fundo do coração que esse amor reflua para cada um de vocês que se deu ao trabalho de chegar aqui e nos desejar boas coisas. A vocês todos, todo nosso amor e reconhecimento”, completou.

Clebson trabalha no setor de tecnologia da informação da ArcelorMittal, empresa especializada em produção de aço. Em seu Instagram, ele aparece como “casado”. Já no Facebook, tem como status que está em uma relação séria desde 7 de setembro de 2012.

Lulu Santos sempre foi discreto em relação à vida pessoal. Ele foi casado com a jornalista Scarlet Moon por 28 anos, mas se separou em 2006. Em 2013, Scarlet morreu, em decorrência de uma parada cardíaca.

