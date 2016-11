A Luni Neurocomunicação promove o curso PPT. Eu Te Amo – Apresentações Impactantes. A empresa é especializada em treinamentos e o ensino visa capacitar para apresentações em Power Point com slides atraentes e criativos.

“O participante do curso vai aprender como fazer o melhor layout, escolher as letras, alinhar e dar contraste à mensagem mais importante do slide, escolher a imagem e onde encontrá-la, inserir vídeos e gifs, fazer combinações de cores, agrupar isso tudo de uma forma bonita, atraente e fugindo da maneira tradicional”, explica a diretora da empresa Nisia Rogowski Terra.

Para Luciana Schroeder , que também dirige a empresa, o conteúdo ainda proporcionará ao aluno a possibilidade de aprender como causar emoção durante a sua apresentação, criar e contar histórias inesquecíveis, as “storytelling”, que se vendem praticamente sozinhas.

PPT Eu Te Amo – Apresentações Impactantes

Data: 03/12, sábado

Local: Av. Carlos Gomes, 328, bairro Auxiliadora, Porto Alegre

Horário: das 9h às 13h

Informações e contato: contato@lunineurocomunicacao.net e http://bit.ly/2fqjAkC

