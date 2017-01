Lutador de MMA faz filhos de 7 anos praticarem toda noite 100 flexÃµes, 100 abdominais e 25 barras

O lutador americano de MMA Tito Ortiz, de 41 anos, que já foi do elenco do UFC e agora compete no Bellator, já considera os filhos gêmeos de 7 anos, Jesse e Jacob, “atletas profissionais”.

“Eles comem direito, não bebem refrigerantes e não comem fast food. Meus filhos comem como atletas profissionais. Estou colocando isso na cabeça deles”, disse Ortiz ao site do Bellator.

O americano já está preparando os gêmeos para, quem sabe, manterem a família Ortiz no mundo da luta.

“Eles fazem toda noite, sete dias na semana, 100 flexões, 100 abdominais e 25 barras”, comentou.

