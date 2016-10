Luto da população por causa da morte do rei faz as roupas pretas sumirem na Tailândia

A morte do rei Bhumibol Adulyadej, da Tailândia, levou a uma corrida às lojas para comprar roupas pretas de luto. O governo declarou luto oficial de um ano e ordenou que todos usem roupas brancas ou pretas durante todo esse período.

Desde um golpe de Estado em 2014, a Tailândia é governada por uma junta militar e o rei tem apenas papel decorativo. Para impedir que os preços das peças subam além do razoável, funcionários do Ministério do Comércio foram enviados para inspecionar as lojas e impedir aumentos nas peças pretas e brancas. Segundo o jornal Bangkok Post, a enorme movimentação de gente aos populares mercados de atacado de roupas em Pratunam e Bo Bae chegou a provocar engarrafamentos nas áreas vizinhas.

