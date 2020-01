Acontece Luxo do Gaúcho é o convidado da terceira edição do Parrilla no Pátio Valentina Steak Bar

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Evento ocorre na quarta-feira, 22 de janeiro, apresentando boa música, animação e ótimas opções em carnes, na zona sul de Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Churrasco, família, amigos, risadas e boa música. Consolidando-se a cada edição como uma bela opção de entretenimento e lazer na zona sul de Porto Alegre, chega a sua terceira edição o Parrilla no Pátio Valentina Steak Bar. O encontro acontecerá no dia 22 de janeiro, quarta-feira, trazendo um convidado especial. Luciano Medeiros, assador profissional e influenciador digital com o Luxo do Gaúcho. Atividade, que vem ocorrendo mensalmente, no Valentina Steak Bar, tradicionalmente traz uma atração musical. Desta vez, a animação no pátio, fica por conta do cantor Dani Vendramini. O músico fez parte do elenco de vozes do programa The Voice Brasil, pelo time de Lulu Santos.

O Parrilla no Pátio Valentina Steak Bar acontece na rua Sgto. Nicolau Dias de Farias, número 333, bairro Tristeza. O evento inicia às 18h30min e se estende até às 23h. Esta edição, também comemora, o lançamento do novo cardápio de drinks da casa. Os convites do Parrilla no Pátio Valentina Steak Bar já estão à venda. Podem ser adquiridos, de forma antecipada, por R$ 59,90 adulto pelo link https://www.sympla.com.br/parrilla-no-patio—valentina-steak-bar-3-edicao__755458. Incluso no valor, duas long necks. No dia do evento, comercialização por R$ 79,90.

No Parrilla no Pátio Valentina Steak Bar, os clientes terão a oportunidade de provar carnes extremamente macias, saborosas e selecionadas, podendo desfrutar à vontade, opções como janela costela “12 hs”, entrecot, linguiça parrillera e paleta de cordeiro. Acompanhando, legumes assados, pão de alho, farofa, chimichurri, abacaxi e provolone gratinado.

Novo cardápio

Espaço para os SteakLover’s na Zona Sul de POA. Que agora apresenta também cardápio novo. Opções de combos com carnes como linguiça parrillera, com molho chimichurri e farofa Valentina. Ou entrecot assado na parrilla. Também a opção vegetariana, com espeto veg de cogumelos, cenoura, beterraba e cebola. Todos os combos, com direito a dois acompanhamentos a escolher. O restaurante igualmente oferece assados uruguaios, oriundos de criação sustentável, da raça angus, com cortes como picanha e entrecot Las Piedras, produto referência, por ser de altíssima qualidade. Conta ainda, com opções de drinks autorais, com releituras pensadas para serem refrescantes, já prevendo a chegada do verão. Horário: de quarta-feira a sexta-feira das 18h às 23h. Sábado das 12h às 24h e domingo das 12h às 22h. Nas redes sociais www.facebook.com/valentinasteakbar / No instagram @valentinasteakbar Rua Sgto. Nicolau Dias de Farias, 333 Zona Sul – Tristeza / Porto Alegre.

Terceira edição do Parrilla no Pátio Valentina Steak Bar / Quarta-feira – Dia 22 de janeiro, das 18h30min às 23hs / Convidado especial: Luciano Medeiros, do Luxo do Gaúcho. Atração musical com Dani Vendramini.

Cardápio fechado para a data. Vendas antecipadas adulto por 59,90 + duas cervejas long necks pelo link https://www.sympla.com.br/parrilla-no-patio—valentina-steak-bar-3-edicao__755458. No dia do evento os ingressos estarão sendo vendidos a R$ 79,00. Crianças de zero a 05 anos não pagam. De 06 a 10 anos – R$ 29,90. Venda de vinhos e espumantes em taça. Demais bebidas segue mesmo valor do cardápio. Atração musical inclusa. Na Rua Sgto. Nicolau Dias de Farias, 333 Zona Sul – Tristeza / Porto Alegre – Reservas pelos fones: 51- 3362-8643 / 51- 99652-8834

