“Luxo é a união da ética com a estética”, afirma Oskar Metsavaht, fundador da Osklen, na FBV

Por Isadora Aires

A palestra de Oskar Metsavaht aconteceu nesta manhã (29) na Feira Brasileira do Varejo. O fundador e direção de criação e estilo da Osklen iniciou a fala transmitindo um pequeno filme sobre o funcionamento da empresa de moda e o impacto da produção nas comunidades. Sendo o maior laboratório de desenvolvimento sustentável da moda brasileira, o lema da empresa consiste em uma sigla – ASAP. ASAP significa “as sustainable as possible, as soon as possible” (o mais sustentável possível, o mais breve possível, em português).

Na palestra, Oskar defendeu o crescimento e a produção sustentável. “Você pode fazer dinheiro e ter lucro com recursos naturais, mas você tem que usar técnicas para deixar [os recursos naturais] para as próximas gerações da mesma forma que você encontrou”, frisou o fundador da Osklen. Além disso, o empresário sugeriu que temos que pensar de forma crítica em relação à indústria da moda. “Não sou contra o fast fashion. Acho que o que tem que mudar é a forma com que isso é feito. E o que traz isso é originalidade, qualidade e sustentabilidade”, afirmou, frisando que essas são as diretrizes da Osklen.

Trabalhando com 27 materiais diferentes – mais de 120 já foram testados -, Oskar defendeu que o diferencial da marca vem das “coisas originais” e que o varejo deve seduzir o cliente, para que ele “entenda a linguagem” e a história de uma coleção.

