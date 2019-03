Luz na Infância: operação prende mais de 100 pessoas por pornografia e abuso sexual infantil

Por Gabriella Rocha*

A Operação Luz na Infância envolveu mais de mil policiais para identificar, encontrar e prender suspeitos de produzirem e compartilharem material pornográfico envolvendo crianças. Ao todo, 266 mandados de busca e apreensão foram realizados, em todos os estados do país e no Distrito Federal.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o balanço final da ação nesta quinta-feira (28), que concluiu a prisão de 137 pessoas. O maior número de casos foi no estado de São Paulo, com 59 prisões, seguido do Goiás, que teve 10 presos no final da operação. Tocantins foi o único estado brasileiro que não registrou nenhum preso, apesar de ter sido realizado dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Itacajá e Palmas.

Entre os gaúchos, seis mandados foram realizados nas cidades interioranas de Passo Fundo, Cachoeirinha, Alvorada, Pelotas e Gravataí. Na ação, quatro pessoas foram presas, a maior parte tem de 19 a 29 anos de idade, mas também foi encontrado conteúdo pornográfico infantil em computadores de professores, menores de idade e idosos. O preso mais velho tem 70 anos. Além do conteúdo cibernético na residência de alguns indiciados, havia brinquedos e ambientes infantis para receber as vítimas.

O delegado Alessandro Barreto, responsável pelas investigações, relatou que grande parte dos presos não tinha antecedentes criminais.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

