Lya Luft é internada em hospital de Porto Alegre para cirurgia de emergência

A escritora Lya Luft deu entrada, nesta quarta-feira (25), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. De acordo com a assessoria da casa de saúde, ela estava com fortes dores no peito, e foi diagnosticada com infarto agudo do miocárdio. Luft foi submetida a uma angioplastia de urgência, com implante de stent. Segundo o hospital, o quadro é estável, e ela está se recuperando bem.

A autora é natural de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, tem 81 anos e já escreveu diversos livros, como As Parceiras, Perdas e Ganhos, O Ponto Cego entre outros. Sua última publicação é a coletânea de ensaios A Casa Inventada, de 2017.

