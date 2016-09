M.A.C promove master class com maquiadores Jake Falchi e Junior Mendes em Porto Alegre

No próximo dia 26, a M.A.C Cosmetics promove em Porto Alegre uma aula especial com apresentação de dois dos maiores nomes da maquiagem nacional, pela primeira vez juntos: o make up artist Junior Mendes e Jake Falchi, maquiadora nacional da marca.

Durante o evento, eles ensinarão como adaptar para a realidade as tendências e looks dos principais desfiles de moda, além de técnicas básicas de aplicação de maquiagem para eventos sociais.

Jake Falchi já participou de 12 edições do São Paulo Fashion Week, maquiou em desfiles de Cristina Yufon, Ellus, Colcci, Triton, Forum, Osklen, Rodrigo Rosner e Samuel Cirnansck. Também assinou looks para editoriais de moda e campanhas, como as de Vitorino Campos e Egrey, além de ter participado de backstages em semanas de moda internacionais, como Londres e Milão.

Conhecido por seus olhos esfumados e poderosos, Junior Mendes é um dos maquiadores mais famosos do Brasil, sendo referência em maquiagens para noivas, além de ser eleito um dos make up artists preferidos das celebridades.

Em Porto Alegre, Jake e JR Mendes ensinarão truques de como criar o delineado perfeito, lábios impecáveis, sobrancelhas desenhadas e aparência natural, habilidades essenciais para o sucesso de um maquiador que quer se tornar um artista ou para clientes que procuram arrasar na maquiagem, tanto para ocasiões especiais quanto para o dia a dia.

A aula é ideal para clientes e maquiadores que querem desenvolver suas habilidades na área e atualizar-se sobre as tendências das últimas semanas de moda, através de dicas e truques compartilhados por artistas que são referência no Brasil. As vagas são limitadas e o valor da inscrição (R$ 590) será revertido em produtos.

Serviço:

Segunda-feira (26)

Horários: 1ª Turma

Welcome Coffee – 9h30

Master Class – 10h

2ª Turma

Welcome Coffee – 15h

Master Class – 15h30

Local: Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras Porto Alegre)

Inscrições: Lojas M.A.C Iguatemi e BarraShoppingSul

