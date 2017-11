A M5 Indústria e Comércio, dona da marca M. Officer, condenada em 1ª instância por submeter trabalhadores a condições análogas à de escravidão, pode ficar proibida de comercializar roupas no Estado de São Paulo por até 10 anos. A decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo nesta quarta (8), mantém a condenação em 1ª instância e o pagamento de R$ 6 milhões.

Deixe seu comentário: