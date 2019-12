Grêmio Em última partida do ano, Arena projeta público de 16 mil torcedores para Grêmio e Cruzeiro

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Partida ocorre nesta quinta-feira, às 19h15, em Porto Alegre Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO 2019 /GREMIO X SAO PAULO - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Sao Paulo disputada na tarde deste domingo, na Arena do Gremio, em partida valida pela Campeonato Brasileiro 2019. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A partida desta quinta-feira, contra o Cruzeiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, marca a despedida dos torcedores com time tricolor na temporada 2019. E, para a partida, a projeção de público ainda é de 16 mil torcedores.

De acordo com a atualização da assessoria da Arena, apenas 2.305 ingressos haviam sido vendidos até o início da tarde desta quarta-feira. As entradas estão sendo comercializadas desde o sábado, pelo site arenapoa.com.br, além de estar disponível para compra nas bilheterias do estádio, (confira os valores abaixo).

Depois da vitória sobre o São Paulo, no final de semana, o Grêmio já atingiu o objetivo de estar na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2020, apesar disso, o técnico Renato Portaluppi garantiu que manterá força máxima diante do Cruzeiro, adversário que está prestes a ser rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão.

Na última rodada, o tricolor encara o Goiás, no Serra Dourada, no domingo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

