Macabro assassinato na Namíbia

O assassinato, supostamente relacionado com rituais de bruxaria, de uma menina de 9 anos cujo corpo foi encontrado desmembrado comoveu os cidadãos da Namíbia. Cheryl Avihe Ujaha tinha desaparecido no fim de semana passado. O corpo da menina foi achado dias depois, com aparentes sintomas de ter sido fervido e com várias partes ausentes como mãos, um pé e uma coxa.

