Macaco beija a barriga de mulher grávida em zoológico e vira sensação na internet

Um vídeo registrou o momento em que um orangotango beija a barriga de uma mulher grávida que visitava o Zoológico de Colchester, em Essex (Inglaterra).

“Fiquei surpresa quando ele começou a brincar com a minha barriga através do vidro”, contou ela. “Ele tinha até uma lágrima no olho. Nós precisamos compartilhar isso como o mundo porque é simplesmente maravilhoso.”

Depois que o bebê nasceu, o casal voltou ao local, agora com a filha, para apresentá-la ao primata Rajang.

Veja o vídeo:

