Um bebê de 12 dias morreu ao ser arrancado do colo da mãe e mordido por um macaco no Norte da Índia. De acordo com a família, a mulher estava amamentando o filho dentro de casa, na cidade de Agra, quando o animal entrou e raptou o recém-nascido. O macaco largou o bebê, com uma forte mordida na cabeça, no telhado de um vizinho, após ser perseguido por moradores locais.