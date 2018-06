Macedônia aceita mudar de nome

O governo da Macedônia concordou em mudar o nome do país para encerrar um impasse de décadas com a Grécia e poder integrar a União Europeia e a Otan. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, afirmou que o novo nome do país vizinho será República da Macedônia do Norte. Há anos, o governo grego protesta contra o nome “Macedônia” do vizinho alegando que ele sugere aspirações territoriais.

