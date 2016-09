Maconha com selo de qualidade é apreendida com adolescentes na Zona Sul de Porto Alegre

Dois adolescentes de 15 e 17 anos foram apreendidos com 24 pedras de crack e uma porção grande de maconha e seis porções menores da droga nesta quarta-feira (28), no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. O que chamou a atenção do delegado Maurício Barison foi a embalagem da maconha. “A droga estava embalada com um selo de identificação, como se fosse uma verdadeira marca, indicando que aquele produto é diferenciado, utilizado para atrair a confiança dos clientes.”

O diretor de investigações do Narcotráfico do Denarc, delegado Mario Souza, afirmou que é incomum a apreensão de drogas com esse tipo de marcação. “A partir desta marca poderemos identificar outros integrantes da organização criminosa”, afirmou.

