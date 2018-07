A Polícia Civil apreendeu 30 quilos de maconha de alta qualidade em um apartamento no bairro Santo Antônio, na Zona Leste da Capital. De acordo com os investigadores, a droga seria vendida para clientes “VIP” e foi descoberta graças a uma denúncia anônima realizada por meio do telefone 0-800 518-518.

Deixe seu comentário: