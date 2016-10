Maçons da capital prestam homenagem aos Médicos.

A Loja Maçônica Tiradentes VI de Porto Alegre, pertencente ao GOB (Grande Oriente do Brasil), estará homenageando, nesta segunda-feira dia 17 de outubro em Sessão Magna, o Dia do Médico que acontecerá no dia seguinte ao evento (18 de outubro). O objetivo é valorizar estes profissionais da saúde; tendo em vista sua fundamental atuação em benefício da sociedade. As sessões Magnas são abertas ao público

Na oportunidade serão homenageados diversos médicos, pertencentes ou não à ordem macônica, por relevantes serviços prestados à população gaúcha. Nesta ocasião, também, a administração da Loja concederá a esses profissionais a comenda Tiradentes.

Além dos médicos será concedida para uma assistente social a mesma comenda. De acordo com os membros da Loja, o ato é uma forma justa e perfeita de prestigiar todos os profissionais da área saúde.(Coluna Flavio Pereira)

