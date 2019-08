O presidente da Argentina, Mauricio Macri, afirmou que a moeda nacional perdeu valor e o risco país subiu nesta segunda (12) porque os kirchneristas, com quem ele disputará eleições em outubro, não inspiram confiança nos mercados. “O maior problema é que a alternativa kirchnerista não tem credibilidade no mundo, não gera confiança para que as pessoas venham investir”, afirmou o presidente.

