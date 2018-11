O presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, depositaram uma coroa de flores em um memorial no vale do Somme nesta sexta-feira, homenageando soldados mortos na Primeira Guerra Mundial às vésperas do centenário do fim do conflito. A cerimônia solene foi no memorial Thiepval, no norte francês.

