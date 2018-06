O presidente francês Emmanuel Macron confirmou nesta quinta-feira (14) que terá um almoço com o premiê italiano Giuseppe Conte, após uma conversa telefônica na qual afirmou que não quis ofender a Itália nem os italianos com seus comentários. Macron chamou de “cínica e irresponsável” a medida de Roma de impedir que o barco Aquarius, com 630 imigrantes a bordo aportasse no país.

