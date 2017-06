Macron tem maioria absoluta em eleiÃ§Ãµes legislativas na FranÃ§a

O partido do Presidente francês, Emmanuel Macron, obteve a maioria absoluta, entre 355 e 425 assentos, num total de 577, segundo as sondagens de boca da urna. A abstenção atinge mais de 56%, um recorde para uma segunda volta das legislativas.

O partido de direita Os Republicanos obteve 97 a 130 lugares e o Partido Socialista entre 27 e 49, enquanto a extrema direita garantiu a eleição de quatro a oito deputados e a esquerda radical (França Insubmissa e Partido Comunista) um total de 10 a 30 assentos.

A Frente Nacional, de Le Pen, deverá contar com pelo menos seis deputados na nova Assembleia francesa, de acordo com as primeiras projeções, incluindo Louis Aliot, vice-presidente do partido de extrema-direita e companheiro de Marine Le Pen, que é, até agora, deputado ao Parlamento Europeu.

Marine Le Pen foi eleita pelo seu círculo, Hénin-Beaumont (norte de França).