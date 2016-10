Madero inaugura novo container em Porto Alegre com jantar em prol da Fundação Pão dos Pobres

A rede Madero irá abrir sua segunda operação Container em Porto Alegre, desta vez na Avenida Anita Garibaldi. Para a pré-inauguração, o restaurante realizará um jantar beneficente em prol da Fundação O Pão dos Pobres, na noite do dia 31 de outubro. Toda a renda da noite será revertida para a entidade, que atualmente atende 1,7 mil crianças e adolescentes em seus projetos.

O ingresso individual custa R$ 50 (cinquenta reais) e dá direito a um menu exclusivo que inclui bebidas, entradas, prato principal e sobremesa. Os convites são limitados e podem ser adquiridos antecipadamente na sede do Pão dos Pobres (Rua da República, 801 – Porto Alegre).

Madero Container Anita Garibaldi – Em menos de um mês após o início da operação no Boulevard Laçador, a rede inaugura sua segunda operação Container em Porto Alegre. Localizado em um ponto de grande movimento na Zona Leste, junto ao Posto Vip, o Madero Container Anita Garibaldi conta com área total de 250 metros quadrados e capacidade para 94 pessoas. A unidade entra em funcionamento para o público no dia 1º de novembro.

O formato Madero Container foi lançado pelo chef Júnior Durski em 2014 como um dos principais focos da expansão da rede no Brasil e hoje já conta com mais de 20 unidades no país. Como o próprio nome sugere, é construído com containers reaproveitados, já que a sustentabilidade é uma das preocupações do chef Junior Durski. “É um processo ambientalmente responsável, pois utilizamos containers que não podem mais ser usados no transporte de carga, mas que ainda são úteis para a construção civil”, explica Durski. Além disso, o Madero Container tem uma obra limpa, rápida e custa 1/3 de um restaurante Steak House.

Cardápio – O cardápio é mais enxuto que o tradicional dos Steak Houses. Oferece entradas, sanduíches e sobremesas. O carro chefe é o premiado Cheeseburger Madero, feito com os melhores cortes de carne e pão crocante, assado na hora no próprio restaurante. Também estão no cardápio o tradicional Chopp na Caneca Congelada e o premiado Petit Gâteau de Doce de Leite. Para facilitar as escolhas dos clientes, o Madero Container também conta com combos com opções de cheeseburgers, batata frita e refrigerante.

O Container ainda oferece os sanduíches do cardápio FIT do Madero, especial para quem deseja opções mais leves na alimentação. O menu traz três versões de cheeseburgers: o Cheeseburger Madero Menos Sal, o tradicional cheeseburger com redução de 50% do sal; o Cheeseburger FIT, com apenas 12% de gordura na carne moída de fraldinha e contrafilé; e o Cheeseburger Vegetariano, com hambúrguer feito de quinoa, aveia, cenoura e temperos.

Arquitetura – Assinado pela arquiteta Kethlen Ribas Durski, o projeto do Madero Container teve como premissa tirar o máximo partido da forma e do conceito industrial do container, agregando a ele características importantes que já fazem parte dos projetos dos restaurantes Madero. A estrutura de do Madero Container Anita Garibaldi conta com área interna e um deck coberto.

A cor conceito do Madero foi utilizada nas paredes, agregada de eletrocalhas, dutos e luminárias aparentes, além é claro, de bastante madeira, que destacam a identidade da marca. O ambiente sustentável também é outro destaque neste projeto, já que o próprio container tem esta característica. A separação do lixo, o reaproveitamento da água e a captação de energia natural estão entre os propósitos que estarão cada vez mais inseridos na rotina do Madero.

Comentários