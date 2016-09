Madero inicia expansão com restaurante Container no Boulevard Laçador

A rede de restaurantes Madero escolheu o Boulevard Laçador para inaugurar a sua primeira operação Container no Rio Grande do Sul. Com investimento de R$ 1,5 milhão e área total de 144 metros quadrados a expectativa é que a unidade entre em funcionamento até o final de setembro. O formato Madero Container foi lançado pelo chef Júnior Durski em 2014 como um dos principais focos da expansão da rede no Brasil e hoje já conta com mais de 20 unidades no país.

Como o próprio nome sugere, é construído com containers reaproveitados, já que a sustentabilidade é uma das maiores preocupações do chef Junior Durski. “É um processo ambientalmente responsável, pois utilizamos containers que não podem mais ser usados no transporte de carga, mas que ainda são úteis para a construção civil”, explica Durski. Além disso, o Madero Container tem uma obra limpa, rápida e custa 1/3 de um restaurante Steak House.

O cardápio é mais enxuto que o tradicional dos Steak Houses. Oferece entradas, sanduíches e sobremesas. O carro chefe é o premiado Cheeseburger Madero, feito com os melhores cortes de carne e pão crocante, assado na hora no próprio restaurante. Também estão no cardápio o tradicional Chopp na Caneca Congelada e o premiado Petit Gâteau de Doce de Leite.

Além da unidade no Boulevard Laçador, o Madero deve inaugurar mais dois containers no Rio Grande do Sul até o final de 2016, totalizando um investimento de mais R$ 4,5 milhões na expansão da rede no Estado este ano.

